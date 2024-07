Soomlastel probleem: sõbrad tahavad elektriautot laadida

«Etikett peegeldab ühiskonda ja vastupidi ning elektriautode etikett on üks paljudest uutest asjadest, mida viimastel aastatel ja aastakümnetel on tulnud õppida,» rääkis filosoofiadoktor Mirva Saukkola. Uute tehnoloogiatega, nagu mobiiltelefonid ja sotsiaalmeedia, on tulnud uued käitumisreeglid ja samamoodi on elektriautode kasutuselevõtuga tekkinud vajadus uue etiketi järele.