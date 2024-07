Ametivõimud on uurinud üle 1000 kaebuse, mille on esitanud elanikkond sellistes turismipiirkondades nagu Korfu saar, Chalkidiki poolsaar ja Ateenat ümbritsev Atika piirkond, et võidelda ületurismi vastu. Eelmisel aastal külastas Kreekat rekordilised 33 miljonit inimest ehk viis miljonit rohkem kui 2022. aastal.