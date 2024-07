Juunis tehti Eesti korteriturul kokku 1438 ostu-müügitehingut, mida oli 18 protsenti vähem kui mais ning omakorda 27 protsenti vähem kui 2023. aasta juunis. «Asjaolu, et juunis kujuneb elamispindade tehingute arv väiksemaks kui eelneval kuul, ilmnes kuu vältel ka kinnisvarabüroode poolt pakutavate teenuste nõudluse vähenemises. Suhteliselt loiult on alanud ka juuli, viidates tõenäoliselt üsna sarnase turuaktiivsuse ja ostuhuvi püsimisele ka lähitulevikus,» märkis Eliste pressiteates.

Loid ostuhuvi on analüütiku sõnul küll jätkuvalt müügipakkumist suurendanud, kuid müügihindade alanemist ei ole saanud kuigi oluliselt täheldada. Ka järelturul on viimastel kvartalitel olnud pigem viited hinnatasemete taaskordsest kallinemisest.

2024. aasta juunis tehtud korteritehingute osas kujunes Eestis mediaankeskmiseks 2117 eurot ruutmeetri kohta, mida oli 3,5 protsenti enam kui eelneval kuul, kuid siiski 6,1 protsenti vähem kui aasta tagasi. «Aastast hinnalangust on sealjuures vedanud aga peamiselt asjaolu, et tehtud tehingute hulgas on uute korterite osakaal vähenenud ning taoline mõju püsib hinnastatistika osas veel laialdaselt ka 2024. aasta teises pooles. Ettevaatavalt on siiski hetkeolukorda arvestades võimalik prognoosida, et 2024. aastal algab elamispindade osas uus hinnakasvu tsükkel,» ütles Eliste.