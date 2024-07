Käibemaksu laekus 7 protsenti mullusest enam

Rahandusministeerium ootas oma kevadprognoosis 2024. aasta käibemaksu laekumise kasvuks 12,2 protsenti. Tänase seisuga ehk viie kuu kokkuvõttes on käibemaksutulu suurenenud aastases võrdluses 9,3 protsenti ja mais oli kasvuprotsent mullu sama ajaga võrreldes 7 protsenti.

«Kuid kuu aega varem ehk aprillis oli kasv näiteks 12,5 protsenti,» selgitas Siiri Suutre rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast, lisades, et kuine käibemaksu kõikumine on tavapärane. Tänavu teises poolaastas on tema sõnul oodata käibemaksu kasvu kiirenemist, arvestades eelmise aasta nõrgenenud võrdlustaset.