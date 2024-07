Riigi aktsiisitulu väheneb, põhjuseks laovarud ja inimeste tervislik käitumine

Alkoholiliikidest varuti nii lahjat kui kanget alkoholi, millest seni on alles veel kanget alkoholi. Varude maht oli aasta lõpus oodatust oluliselt suurem ning nende realiseerimine aina pikeneb, seega ka suvekuudel on veel kange alkoholi varud tasumisi mõjutamas. Varud kõrvale jättes on alkoholi puhul näha, et aktsiisimäära tõstmine on osalt ka deklareerimisi kahandanud. Alkoholiaktsiisi laekus mais 21,3 miljonit eurot, mis on 7,7 protsenti vähem kui mullu samal ajal.