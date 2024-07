Riigikogu komisjonid toetavad automaksu seaduse muutmist

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase sõnul leidis komisjon, et seadust ei saa muutmata kujul uuesti vastu võtta. «President asus seisukohale, et seaduses olevad sätted ei ole võrdse kohtlemise põhimõttega kooskõlas. Peame tema seisukohta põhjendatuks ja leiame, et seadust tuleb asuda muutma,» ütles ta.