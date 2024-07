Maakler: kinnisvaraturg pakub nii väljakutseid kui võimalusi

Kinnisvaraturul toimuvad muutused ja paljud müüjad on oma mõtetes veel kinni aastates 2021–2022, sealjuures on pakkumishinnad endiselt kõrged ja hindu ei kohandata piisavalt kiiresti praegusele turuolukorrale vastavalt ning tihti toimub tehing just siis, kui omanik annab hinnas järele, kirjutab Nove kinnisvarabüroo maakler Siret Ojaste Linkedinis.