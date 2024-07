Ministeeriumi promotud lahendus võib kümned tuhanded inimesed sotsiaalsetest tagatistest ilma jätta

Ettevõtluskonto on esmapilgul mugav võimalus tegeleda põhitöö kõrvalt ettevõtlusega, kuna siis ei pea tegelema mingi bürokraatiaga, maksud võetakse laekunud arvetelt maha automaatselt, puuduvad kulud raamatupidamisele jne. Kuid enne konto avamist tasub teada, et ettevõtluskonto alt tegutsedes on tunduvalt suurem maksukoormus kui ka oht kaotada teatud sotsiaalsed tagatised.