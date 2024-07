Elisa tehnoloogiajuht: IT-sektoris läbi löömiseks ei pea oskama koodi kirjutada

IT-inimestest rääkides saavad täna enim tähelepanu programmeerijad. Ei möödu päevagi, mil ei kohtaks mõnd lugu või postitust sellest, kui palju on neid puudu ja kui keeruliseks on ametikohtade täitmine muutunud. Aga selle kõrval kiputakse tihti unustama, et IT on tiimisport ning ükski arendaja ei tööta omapäi.

Tänastes arendusmeeskondades on võtmetähtsusega rolle veel ning paljud neist ametitest ei nõua, et nende täitjaks oleks tehnoloogiageenius või keegi, kes suutis juba maast madalast koodiridu ekraanile manada.

Just need ongi need rollid, mille kaudu on võimalik hõlpsalt IT-sektorisse siseneda asjatundlikel ja nutikatel inimestel, kellel mingi karjäär juba selja taga ja kes tahaks oma oskuseid nüüd täiendada ja rakendada kogemusi uues valdkonnas. Näiteks töötavad arendajate kõrval testijad, analüütikud, tooteomanikud ja teised spetsialistid.

Kogenud spetsialist omandab uued oskused kiirelt

Kuigi pealtnäha võivad need tunduda kui keerukad tehnilised rollid, siis reaalsus on midagi teistsugust. Võib leida ohtralt näiteid, kus äripoolega tuttavad inimesed on teinud hüppe IT-valdkonda, asudes tööle testija või (äri)analüütikuna. Mitte muidugi kohe ja ilma mingite erioskuste omandamiseta, kuid siiski üsnagi hõlpsalt.