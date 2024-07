Firmad saavad pühapäevani kandideerida mainekal ettevõtluskonkursil

Silmapaistvaid ettevõtteid on võimalik kõikidel ka ise nomineerida. Konkursi eesmärk on tunnustada kõrge lennuga Eesti ettevõtteid ja tõsta esile ettevõtlikkust. Kandideerida ja ettevõtteid nomineerida saab pühapäevani ning võitjad kuulutatakse välja 2. novembril toimuval pidulikul auhinnagalal.

Eelmise aasta ettevõtte Icosagen Cell Factory tegevjuhi Mart Ustavi hinnangul on riiklik tunnustus ettevõttele oluline. «Aasta ettevõtte ja innovaatori tiitel on suur tunnustus meie tublidele teadlastele ja töötajatele. Kindlasti jätkame teadmusmahukat tööd Eestis ning aitame panustada eesti rahva tervislikku heaollu,» ütles Ustav.

Võitjad eri valdkondades

«Konkurentsivõimelised ettevõtted veavad eest tervet Eesti majandust. Seetõttu on tähtis, et märkaksime ja tunnustaksime neid kelle pingutused on kandmas vilja. Samuti on tähtis inspireerida kõiki teisi seadmaks kõrgemaid eesmärke ja tagamaks nende saavutamine,» sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ning innustas ettevõtteid konkursidel osalema.