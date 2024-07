Petised rääkisid Youngile, et ta tema kodumaal Hiinal toimus ulatuslik pettus ning teda kahtlustatakse selle organiseerimises. Libapolitseinik näitas talle isegi väljamõeldud tõendeid. Young rääkis ka «tolliametnikuga», kes väitis, et tema nimele on saadetud Ühendkuningriigist ebaseaduslik saadetis, mille Hiina toll kinni pidas.