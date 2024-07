Piletimüügiplatvorm: inimeste huvi vaimsuse vastu on viiekordistunud

«Tänavu suvel läheb kultuuriürituste piletimüük üleüldiselt hästi, aga festivalide kõrval on eriti selgelt kasvanud heaolu, enesearengu ja vaimsusega seotud ürituste arv. Lisaks kontsertidele, etendustele ja pidudele ostetakse pileteid järjest enam vaimsusega seotud üritustele – näiteks kakao- ja teetseremooniad, vabastavad hingamised, meditatsioonid, paastu-, jooga- ja tantralaagrid müüakse tihti ette välja. Enesearengust on teatri ja muusika kõrval saanud vaba aja veetmise osas tugev konkurent – vaimsus on Eestis jõudnud peavoolu,» rääkis Lasseron.

«Eestlaste huvi enesearengu vastu on just viimaste aastatega plahvatuslikult tõusnud. Fienta piletimüügikeskkonnas on näiteks viimase nelja aastaga vaimsusega seotud ürituste arv tõusnud üle viie korra ning kasv jätkub. Tänavu esimese poolaasta põhjal saab öelda, et tuleb kindlasti uus rekord,» ütles Lasseron.

«Kui seni korraldati selliseid sündmusi pigem oma seltskonnale ja siseringis, siis nüüd pannakse piletid avalikult müüki. Selleks on senisest paremad tehnilised võimalused – varasemalt olid piletimüügikeskkonnad suunatud peamiselt suurtele korraldajatele, aga nüüd on see ka väiksemate jaoks piisavalt lihtsaks tehtud, mis on kasvatanud levikut,» ütles Lasseron.

Vaimsusega seotud ürituste arv Fienta keskkonnas aastate jooksul 2020: 228 2021: 326 2022: 654 2023: 1173 2024 6 kuud: 766

2014. aastal asutatud Fienta vahendab Eestis igakuiselt pileteid rohkem kui 2000 üritusele. Kokku 50-s riigis kasutusel oleva Eesti piletimüügiplatvormi kaudu ostetakse kuus 120 000 piletit.