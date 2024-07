Uuring: tööandjad on hädas motiveeritud töötajate leidmisega

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti 40 385 tööandjat 42 riigist ning uuringust selgub, et pea kolmveerand tööandjatest üle maailma leiab, et neil on raske leida vajalike oskustega töötajaid. Näiteks prognoositakse suurimat värbamissoovi kasvu IT sektoris 29 protsendiga, samas kvalifitseeritud töötajatest tunneb selles sektoris puudust koguni 76 protsenti tööandjatest. Sarnast trendi näeb ka tervishoius, finantsvaldkonnas ning tööstuses ja logistikas.