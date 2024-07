Ettevõtja hoiatab: petturid saadavad Facebookis meie nimega loosikampaania võiduteateid

«Seoses meie eile alanud FB loosikampaaniaga, kus on praeguseks osalenud tuhandeid inimesi, anname ohutuse huvides teada, et internetis on selle kohta liikvele läinud õngitsuskiri. Kirjal ei ole mingit seost ei meie, ega ka kampaaniaga,» selgitab Kiilaspä.

Kuvatõmmist vaadetes on selge, et tegemist on petuskeemiga, millel on kasutatud Baltichouse Productioni logo.