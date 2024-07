LUUBI ALL Allahindluse kunst: tehisintellekt otsustab, mida ja kui palju alla hinnata

Kui Ülemiste Rimi müüjaproua Merle hommikul kell seitse tööle saabub, annab kõige tähtsamad korraldused päevaks talle arvuti. See tehisintellektil rajanev ja kaupluseketi jaoks väljaarendatud programm, mida Rimis kutsutakse lihtsalt «süsteemiks», on juba langetanud otsused, milliste aeguma hakkavate kaupade laojääk on nii suur, et tavahinnaga neid päeva jooksul maha müüa pole võimalik. Veel kaks aastat tagasi oleks arvepidamise põhjal neid valikuid pidanud tegema inimesed – kuna Rimil on 82 poodi, tähendaks see 82 otsustajat –, kuid ei enam.