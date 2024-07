Kuhu Elektrilevi meie raha paneb?

Elektrilevi andis teada, et alates oktoobrist ootab kliente keskmiselt 7,1-protsendiline võrgutasu tõus. Selle tulemusena on võrgutasu alates sügisest 4,4 s/kWh kohta. Elektrilevi põhjendab hinnatõusu suurema hooldus- ja investeerimisvajadusega. Jääb mulje, nagu ei tuleks Elektrilevi hinda tõstmata omadega välja, kuid nii see pole.