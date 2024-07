Ettevõtte müügitulu sealjuures niivõrd palju ei kasvanud. 2023. aastal teeniti 48,9 miljonit eurot müügitulu, aasta varem oli summa 37,8 miljonit, seisab ettevõtte konsolideeritud majandusaasta aruandes. See tähendab, et arvestatud on ka Baltikumi tütarfirmade tulemusi.