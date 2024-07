Hinnaralli Venemaal võib sundida keskpanka taas intresse tõstma

Kõige rohkem ajab venelasi närvi alkoholi hinnatõusu kõrval jahu kallinemine, mille hind on olenevalt regioonist tõusnud kauplustes 25-30 protsenti. Jahu kallinemine on tingitud sellest, et külmade ilmade tõttu vähenes teraviljasaak Venemaal umbes viis protsenti.