Saksa politsei tahab pervertide püüdmiseks saada tasuta ligipääsu OnlyFansi kontodele

Ekspertide teatel on OnlyFansis lisaks täiskasvanutele ka pilte alaealistest, mis aga on seadusega keelatud. Eelmisel aastal andis OnlyFans ise Saksa politseile teada 347 sellisest juhtumist (aasta varem oli 310 juhtumit), kuid politsei kahtlustab, et keelatud sisu on seal tegelikult rohkem. Paraku ei saa politsei seda maksumüüri tõttu ise portaalis kontrollimas käia.