Kuna käes on suvi ja alanud suurem puhkustelaine, tegi Telia ülevaate, kus kasutasid eestlased juunikuus kõige agaramalt mobiilset internetti.

Telia ühendusteenuste osakonna juht Evelin Neerot selgitas, et Eestist soetatud mobiilipaketiga välismaal reisides rakendub rändlusteenus, mis tähendab, et kõiki reisil kasutatud mobiiliteenuseid, nii kõned kui ka mobiilne andmeside, teenindab selle välisriigi mobiilioperaator. «Euroopa Liidu piires reisides on asi lihtsam, kuna siin kehtivad ühisturu reeglid. Nii saab iga inimene kasutada kindlat osa oma mobiilipaketis sisalduvast andmemahust ka ELis viibides,» ütles Neerot.