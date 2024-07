DPD Eesti: välismaale saadetavate pakkide maht on tõusuteel

«Paljud Eesti e-poed vaatavad üha enam välisturgude suunas, et tagada aina tiheneva kohaliku konkurentsi tingimustes jätkusuutlik kasv. Meie statistika näitab, et Eestist välja saadetud pakkide arv on võrreldes mullusega kasvanud 25 protsendi võrra. Seega on nõudlus ühtse ja hästitoimiva võrgustiku järele suur, mis võimaldab tagada Eesti ettevõtete laienemine Euroopa turule,» rääkis DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.

E-kaubanduse uuringust selgus, et 44 protsenti regulaarseid Euroopa e-ostlejaid eelistab paki kättesaamiseks kasutada out of home ehk väljaspool kodu paki kättetoimetamise lahendusi näiteks pakiautomaadid või -punktid. «Vastupidiselt Eesti elanikele, kelle seas on pakiautomaadid juba aastaid eelistatuim (83%) viis pakkide saatmiseks ja kättesaamiseks, on Lõuna-Euroopa elanikud pigem eelistanud pakid kulleriga koju tellida. Samas tõestavad uuringutulemused, et ka see trend on muutumas ning üha enam eelistatakse ka seal tellida tooted pakiautomaati- või punkti. Seega on pakkide välismaale saatmine kulleri või pakiautomaadi kaudu Eesti kauplejate jaoks igati mugav lahendus,» tõi Kivimurd välja.