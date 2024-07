Investor Mari Juuni oli hea kuu, aga ikka ei anna mulle rahu Eesti aktsiate käekäik

Tehisintellekti maailmas end vähemalt ajutiselt asendamatuks võidelnud kiibitootja on teinud vägeva ralli ja ettevõtte tulemused avaldavad muljet. Nvidia teenis ligi 80 miljardi dollari suuruse käibe juures 42,6 miljardit dollarit puhaskasumit. Ettevõtte omakapitali tootlus on 115,7 protsenti. Polegi muud öelda, kui et see on tõeline rahatrükikoda.

Aktsia on aga kallis. See on olnud üks põhjus, miks mul on olnud raske seda osta. Ettevõtte käive ja kasum on hoogsalt kasvanud ja tulemused on ületanud analüütikute prognoose. Ettevõtte hinna-kasumi suhtarv on 74.