EKP näeb majanduse kohal kuhjumas riske, millest üks on Prantsusmaa valimised

Euroala inflatsiooni langust ja taastuvat majanduskasvu varjutas konverentsil Marine Le Peni paremäärmusliku euroskeptilise partei võit Prantsusmaa parlamendivalimiste esimeses voorus. Euroopa Keskpanga (EKP) poliitikakujundajad peavad tulemust laiemaks nihkest populistlikuma ühiskonna suunas ning see andis Lissaboni lähedal Sintras luksushotellis peetaval üritusel palju kõneainet.

EKP nõukogu liikmed ütlesid Financial Timesile, et on liiga vara spekuleerida, kas neil tuleb sekkuda, kui Prantsusmaal tekib nn «Liz Trussi moment», millega viidati võlakriisile, mille põhjustasid Ühendkuningriigi endise peaministri katteta maksukärped 2022. aastal.