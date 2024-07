GRAAFIK: Eestis on ostujõud Euroopa viimaste seas, hinnad aga esirinnas

Eurostati andmetest selgub, et Eestist rõivaid osta ei tasu: meil on euroliidu kalliduselt kolmandad hinnad. Hulga odavam on oma ostud teha Hispaanias.

Eesti üldine hinnatase majapidamise jaoks moodustab 98% euroliidu keskmisest. Kuid ostujõu poolest on meil arenemisruumi, see on 77% euroliidu keskmisest. Meist vähem on veel Lätil, Slovakkial, Bulgaarial ja Ungaril. Võrdluseks: Leedul on see eurostati hinnangul 92% euroliidu keskmisest.