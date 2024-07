«Mis puudutab tulumaksuvaba miinimumi teemat, siis me pole seda üldse käsitlenud,» lausus välisminister Margus Tsahkna (E200). Ta lisas, et valitsus peab vaatama seda, kuidas vähemkindlustatud inimesed hakkama saavad.

«Kui me arutasime maksuküüru kaotamist, siis oli see selle osa. Üks oli alampalga tõstmine ja teine oli tulumaksuvaba miinimumi tõstmine. See ettepanek eeldaks, et peaksime maksuküüruga tagasi pöörduma.»