Advokaadibüroo: pankrottide arv on hüppeliselt kasvanud

Advokaadibüroo COBALT koostatud viimase 12 kuu ülevaatest selgus, et kõige suurema löögi on saanud ehitus, kus pankrotistunud on 304 ettevõtet, tööstus (30) ja kaubandus (25). Seejuures tööstusettevõtetest olid samuti mitmed seotud ehitusega.