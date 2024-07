NATO DIANA innovatsioonikiirendi kuulutas välja uue taotlusvooru

DIANA eesmärk on tuvastada ja kiirendada kaksikkasutusega süvatehnoloogiate arendust üle alliansi, et lahendada kriitilisi kaitse- ja julgeolekuprobleeme.

«NATO DIANA kiirendi programm oma väga tugevate ärimentorite ja võrgustikuga on kujunenud oluliseks innovatsiooni katalüsaatoriks, mis on pilootaasta järel saanud osalejatelt ülikõrge hinnangu. DIANA on kasulik nii Eesti riigikaitse arendamiseks kui ka Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks, kuna programm loob silla ideede ja potentsiaalse sõjalise kasutuse vahel, kiirendades muidu väga pikka ja takistusi täis teekonda. Julgustan ettevõtjaid uurima lähemalt, millised võimalused ja teemad uuel ringil kaasatud on,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.