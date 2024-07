Swedbank: riigivõlakirjad mõjuvad Eesti investeerimiskeskkonnale hästi

Tom Little / Reuters / Scanpix

Riik teatas kolmapäeval, et plaanib sellel aastal esmakordselt välja anda võlakirju, mis on suunatud kohalikele väikeinvestoritele, võlakirjade pakkumise kaaskorraldaja Swedbanki hinnangul elavdab see kohalikku kapitaliturgu.