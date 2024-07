Ettevõtjad: ümbrikupalgast võidab ainult ebaaus tööandja

Noorte tööotsijate vaeva vähendamiseks töötas suvepealinn Pärnu eelmisel aastal välja «Maksud makstud!» märgise, mille eesmärk on suurendada külastajate ja töövõtjate usaldust turismiteenuste pakkujate vastu. Märgisega liitunud Wasa hotelli tegevjuhi Indrek Ilvese sõnul on nõudlus hooajatöötajate järele ka tänavu suvel suur. «Suured hotellid kindlasti ümbrikupalka ei maksa, kuid väiksemates ettevõtetes võib see probleemiks olla. Positiivne on see, et noorte teadlikkus on päris hea – nad on kursis põhiliste asjadega, mis peavad töölepingus olema ning eeldavad, et maksude maksmisega probleeme pole,» ütles ta.