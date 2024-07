Eesti rahvavõlakiri: milliseks võiks kujuneda likviidsus?

Võlakirjade puhul räägitakse enamasti sellest, mis on selle tootlus, kes on emitent ning kui pika noteeringuga on tegu. Nende teadmiste alusel kujundatakse endale väärtpaberi riski-tootluse suhe. Küll aga on oluline silmas pidada ka seda, milline on võlakirja likviidsus ehk võime kiiresti ja vähese hinnamuutusega väärtpaber turul rahaks vahetada, sest see saab mõjutama oluliselt nii väärtpaberi riski kui ka eeldatavat tootlust. Eriti tuleb likviidsusega arvestada Balti turul, kus ühe võlakirja tehingu kohta tehakse enam kui 100 aktsia tehingut. Milliseks aga võiks kujuneda Eesti rahvavõlakirja likviidsus nii Balti turul kaubeldavate ettevõtete noteeringute kui ka turu väliselt kaubeldud riigipaberite näitel, küsib ja vastab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.