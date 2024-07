«Tegemist on väga olulise kohtuotsuse ja positiivse sõnumiga kogu taastuvenergia sektori jaoks,» lausus Eveconi tegevjuht Karl Kull. «Evecon on juhtinud elektrituruseaduse muutmise eelnõu probleemkohtadele tähelepanu juba alates 2022. aasta oktoobrist ning mullu märtsis pöördusime nii õiguskantsleri kui presidendi poole palvega seadust mitte välja kuulutada, kuna sealne uus regulatsioon võrguga liitujatele polnud põhiseadusega kooskõlas. Nüüd on sama kinnitanud ka kohus.»