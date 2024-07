Hanke dokumentidest selgub, et riigihanke eesmärk on leida Sotsiaalministeeriumi valitsemisalale partner, kes viib läbi asutustes tehisintellekti teemalised koolitused, mis annavad osalejatele teadmised ja praktilised oskused, kuidas kasutada igapäevatöös tehisintellekti tööriistu.

Lisaks on eesmärkideks anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused, kuidas teha ärianalüüsi oma teenusele selliselt, et see vastaks vajadusele ning lisaks otsitakse teenuse juhti, kes koostab poliitikajuhtide ja teenusejuhtide arendamise õppekava ja viib läbi koolitusprogrammid