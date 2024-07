Swedbank loobus käsitööst Tallinna börsil võlakirjatehinguid pakkudes

«Senini toimis süsteem nii, et võlakirja osta või müüa soovinud klient sisestas internetipangas oma tehingukorralduse, seejärel võttis pangatöötaja selle töösse ja edastas kauplemissüsteemi. Alates 1. juulist on see protsess Swedbankis Tallinna võlakirjabörsi osas automatiseeritud,» ütles Swedbanki finantsturgude valdkonnajuht Toomas Arak.