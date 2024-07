Helmese müügitulu ületas 100 miljoni euro piiri, kasum 9,9 miljonit

Helmese juhatuse liikme ja partneri Andres Kaljo sõnul võib Helmese stabiilselt tugevate majandustulemustega rahul olla. «Oleme üle kümne aasta ettevõttena pidevalt kasvanud läbi erinevate majandustsükli faaside. Viimased aastad on möödunud erinevaid kriise läbides, millega on kaasnenud suurenenud ebakindlus ja laiapõhjaline majanduslangus, ka 2023. aasta ei olnud erandlik. Näeme oma klientide pealt, et ebakindlus on küll vähenenud ning majanduse taastumist on märgata, kuid see võtab aega. Majandus on tsükliline ja eriti hea meel on selle üle, et meie kliendid näevad meie teenustes olulist ärilist väärtust ka keerulistel kriisiaegadel,» ütles Kaljo.