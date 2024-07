Õunmaa: Balti börsi madalseis loob juunis häid ostuvõimalusi

Keeruline on määratleda ühte põhjust, miks investorite tähelepanu siia nii vähe tuleb. On see nüüd Vene karu laamendamine, meie kahanevad majandusnäitajad, masse suunavate kõneisikute indeksilembus või leviv eksiarvamus, et indeksitesse investeerimine on riskivaba.