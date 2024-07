TTJA komisjoni otsuses on kirjas, et CarWay esindaja põhjendused ei ole usutavad. «Kaupleja väide, et tarbija on kahjustuse ise põhjustanud, jättes mootoris õli vahetamata, ei ole kooskõlas asja materjalidega, tõendatud ega eluliselt usutav,» seisab otsuses.



CarWay teatas aga TTJA-le, et õlivahetus ei ole fikseeritud auto andmesüsteemis ning nullimata jäeti vastav loendur.



Komisjon siiski CarWay väitega ei nõustunud. Otsuses on kirjas, et õlivahetuse tegemata jätmist ei ole töökoda tõendanud, CarWay viidatud andmesüsteem näitab vaid, et õlivahetust pole nii-öelda kirja pandud.



TTJA avas komisjoni otsuse tekstis ka vahejuhtumit, kus CarWay keeldus Markusele autot tagastamast enne, kui arve on tasutud ja Markus on kirjutanud avalduse, millega loobub edasistest pretensioonidest.



TTJA kinnitas, et töökojal on õigus autot summa tasumiseni kinni pidada, kuid pretensioonidest loobumise avaldus pole õiguslikult siduv. See tähendab, et seaduse järgi on Markusel õigus kaebusi esitada kuni kaks aastat pärast tööde tegemist.​



CarWay ei täitnud aga ­TTJA otsust Markusele raha ­tagasi maksta. Nimelt on TTJA otsuste täitmine vabatahtlik. 30 päeva jooksul otsuse täitmata jätnud ettevõtted lisatakse ­TTJA kodulehel musta nimekirja, kuid sinna jääb märk maha kuni aastaks.