Bolt jätkab kasvamist: suurenesid käive ja kahjum

«Bolt on kasvule orienteeritud ettevõte, seega investeerisime oluliselt laienemisse. 2023. aastal jätkasime kasvamist hoolimata majanduslangusest, kõrgest inflatsioonist ja negatiivsetest valuutakurssidest. Meie tugevale tulemusele on tunnustuseks ka hiljuti maailma tipp-pankadelt saadud 220 miljonit eurot käibekrediiti,» sõnas Bolti asutaja ja tegevjuhi Markus Villig.

Möödunud aasta olulisimate arengutena toob Villig esile nii parema kasutajakogemuse loomise kui ka turuosa laiendamise. «Juhtide ja kullerite tagasiside põhjal lisasime lahendusi, mis on parandanud turvalisust ja kvaliteeti. Meie platvormiga liitunud restoranide arv tõusis möödunud aastal neljandiku võrra ja platvormiga liitus sadu tuhandeid uusi juhte ja kullereid. Kasvatasime kõigi teenuste turuosa ning tõime turule kuuenda põlvkonna elektritõukeratta mudeli, mida hindavad kõrgelt nii kliendid kui linnavalitsused. Autorenditeenus Bolt Drive jõudis Leedu ja Saksamaa klientideni. Need on vaid mõned Bolti eelmise aasta edulugudest,» loetles Villig.