Kui Postimees uuris lähemalt firma tegutsemise kohta, märkis Beautiful Me tegevjuht Kee Abel, et Beautiful Me on Eesti esimene frantsiis, mis on Eesti turul tegutsenud juba seitse aastat, olles aktiivselt oma valdkonna esirinnas ning avas äsja salongid ka Portugalis ja Dubais.

«Salong on ka Stockholmis. Kohtadel läheb kenasti ning uusi päringuid tuleb välismaalt pidevalt sisse,» märkis Abel ja lisas, et puhtalt seetõttu, et suurendada fookust frantsiisile, otsustati, et ettevõte on valmis avama Eesti turgu. «Turu otsustasime avada selliselt, et võtame vastu uusi piirkondi Eestis. Kuid otsustasime ka puhtalt enda meeskonna töömahu vähendamiseks anda võimalus võtta üle juba toimivad salongid.»