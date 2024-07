Euroopa Komisjon: Meta tasuline teenus on vastuolus seadusega

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles otsust kommenteerides, et suurte digiplatvormide pääsuvalitsejad, nagu Meta, on aastate jooksul kogunud miljonite ELi kodanike andmeid. «Me tahame anda ELi kodanikele tagasi otsustusõiguse oma andmete üle ja võimaluse valida vähem isikustatud reklaami,» rääkis ta. «Meie esialgne seisukoht on, et Meta reklaamimudel ei ole kooskõlas digiturgude määrusega.»