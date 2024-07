Planeerimine Elroni moodi: Riia rongist 3 minutit maas!

Tartust Valka suunduv rong jõuab sihtkohta täpselt kolm minutit peale seda, kui Valgast Riiga väljuv rong on lahkunud, ent selline ajastus jätab reisijad ilma võimalusest sujuvalt edasi Riiga sõita. Elroni esindaja sõnul puudutab see probleem vaid nädalavahetuse väljumisi ning suheldud on ka Läti riikliku reisirongioperaatori Viviga.