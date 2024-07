Alates tänasest tõusevad 6,4–7,5 protsendi võrra ka üle 28-protsendise kangusega alkoholi jaemüügi miinimumhinnad. See tähendab, et kallineb viina, likööri, konjaki ja brändi hind, kusjuures esimest korda kehtestatakse ka rummile minimaalne jaehind. Pooleliitrise viinapudeli miinimumhind on Venemaal nüüd 299 rubla ehk 3,21 eurot.