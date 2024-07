Kuigi üldine majandusväljavaade on jätkuvate geopoliitiliste pingete, kõrgete intressimäärade ja euroala nõrga kasvu tõttu endiselt ebakindel, kasvas aasta esimeses kvartalis Läti SKP 0,9%, Leedus 0,8% ning Eestis hoopis langes 0,5%. Need numbrid pole küll suured, kuid sellele vaatamata on see Baltikumi tugevaim kvartalikasv alates 2022. aastast. Eesti jääb Lätist ja Leedust maha eelkõige kõrgemate intressimäärade tõttu, mis on Eestile suuremat mõju avaldanud. Samas näitavad peamised äri- ja tarbijameeleolu paranemise märke, mis viitab kokkuvõtlikult, et majanduslangus Baltikumis on lõppenud ja mõõdukas tsükliline taastumine käesoleval aastal jätkub.