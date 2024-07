Elisa: juhi tööd ümbritseb tihti müütidega täidetud valearusaam

Judina sõnul on parim juht inimene, kellele peale vaadates ei teki tunnet, et ta meeletult vaevleks või pingutaks. «Kui inimene naudib oma tööd ja on leidnud enda jaoks viisi stressiga toime tulla, näebki kogu töö kõrvaltvaadates välja kui meelakkumine. Ja nii ongi õige – meeskond ei pea ega tohi juhi raskuseid tunnetada. Reaalsus on seega välisest ettekujutusest enamasti midagi teistsugust ning valearusaam juhtiva töö iseloomust kerge tekkima. Seetõttu ongi oluline aidata juhtimisambitsiooniga töötajatel mõista, mida pealtnäha ülimeeldiv juhitöö endast tegelikult kujutab.»

«On kriitiline, et ambitsioonikad töötajad mõistaksid, et juhi töö ei ole istuda ja käske jagada. Kui vahepeal võib tõesti tunduda, et juht istub lihtsalt oma laua taga ja suurt midagi ei tee, siis jätab see varju kõik selle, mis toimub taustal. Alates sellest, et juhi töö ei alga kell üheksa ja ei lõppe kell viis – pigem algab see kell viis ja lõppeb kell üheksa – kuni selleni, et juht peab olema alati paindlik, valmis panustama kõige ootamatumal hetkel ja suutma alati lõpuks lahenduse välja mõelda,» tõdeb Judina.