Krediitkaardifirmadel tuleb kaupmeestele maksta kümneid miljardeid kahjutasu

Kaupmehed on juba pikka aega süüdistanud krediitkaardifirmasid selles, et kaardimaksete tasud on liiga kõrged. USA Brooklyni ringkonnakohtunik Margo Brodie teatas reedel, et Visa ja Mastercard «taluvad tõenäoliselt oluliselt suuremat» kahjutasu kaupmeestele, ning lükkas tagasi nende 30 miljardi dollari suuruse kompensatsioonipakkumise, kirjutas Reuters.