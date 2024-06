Euroopa Liit on küll üritanud üha uute piirangutega lappida auke sanktsioonides, kuid seni pole see tõhusalt õnnestunud ning Venemaa naftaeksport ja sellega koos Kremli sõjakassasse laekuv tulu pigem kasvab.

Nüüd on üha rohkem tõendeid, et Moskva on hakanud sarnaselt tegutsema ka veeldatud maagaasi (LNG) turul. Maagaasil on võtmetähtsusega roll Kremli plaanides suurendada eksporti, täiendada riigikassat ja rahastada oma sõjamasinat, milleks on vaja suuremat osa maailma LNG-turust, kirjutas Bloomberg.