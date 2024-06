Automaksu hirmus valivad ostjad väiksema süsinikuheite ja kaaluga sõidukeid

Ta leidis, et automaksuga seonduv on müüke küll suurendanud, kui erilist buumi siiski oodata ei ole. Käesoleva aasta esimeses kvartalis müüs Amserv Eesti ja Läti peale kokku 1236 uut sõidukit ehk 17 protsenti rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 514 kasutatud auto müük oli samuti 20 protsenti suurem kui mullu. «Automaksu ootusel on olnud oma mõju, aga pigem realiseerusid sellesse perioodi eelmise aasta lepingud. Teises kvartalis on nõudlus langenud ja seda peamiselt majanduse ebakindluse tõttu,» kirjeldas Vanajuur.