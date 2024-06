Homme on majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg, viivitajaid ähvardavad trahvid või koguni kustutamine

Pino tõi välja, et kuigi registrist kustutamine majandusaasta aruande esitamata jätmisel ei ole uudne sunnimeetod, on sel alates möödunud aastal jõustunud seadusemuudatusest kiirem mõju. «Äriregistrist kustutamine ei toimu kohe esimesel juulil, vaid kõigepealt teeb registripidaja ühingule hoiatuse kustutamise kohta ja annab täiendava tähtaja majandusaasta aruande esitamiseks,» selgitas Pino.

«Registrist kustutamisel ei ole kõik veel kadunud ning kolme aasta jooksul on võimalik taotleda registrisse ennistamist, kuid see protsess on aeganõudev ja võib olla tülikas,» ütles Pino ning lisas, et lihtsam on registrist kustutamist ennetada ning esitada majandusaasta aruanne õigeaegselt.