Uuring Millised on parimad ja halvimad autorendifirmad?

Tarbijaveeb Which? valib igal aastal parima ja halvima autorendifirma ning pingerida koostatakse lähtuvalt tarbijate tagasisidest ja soovitustest. Nagu oodata oli, valiti ka seekord halvimaks autorendifirmaks juba üle 10 aasta kehvemaid kohti napsanud Europcari tütarfirma Goldcar. Ettevõttel on palju esindusi eestlastegi seas populaarsetes Lõuna-Euroopa turismimekades.

Tihti on nende pakkumised küll ühed soodsamad, kuid kliendid kurdavad pikkade järjekordade üle ja ka nende sõidukipark ei avaldavat just erilist muljet. Klientide sõnul on nende sõidukitel ilmnenud autot tagastades palju varem teatamata jäetud kahjustusi, mille eest esitatakse hoolimata fototõenditele hiljem kahjude katmiseks kopsakas arve. Samuti olevat klienditeenindus nende esindustes «hoolimatu» ning lisaks pakutakse «agressiivselt peale surudes kallist täiskindlustust».