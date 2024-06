Uusküla: kehva nõudluse kartuses toodetakse Eestis üha vähem

Majanduses toimub praegu allakäigutsükkel. Näitlikult kasvatavad põllumehed kartulit juuksuritele ja juuksurid lõikavad põllumeeste juukseid. Kui põllumehed saavad kehva saagi, siis on toodang väiksem nii põllumajanduses kui teenuste sektoris.

Kui põllumehed ootavad kehva nõudlust, siis pannakse vähem kartuleid maha ning sama moodi vallandub negatiivne tsükkel. See ongi meil valesti, et piltlikult öeldes põllumehed ootavad nõrka nõudlust ning seetõttu panevad vähe kartuleid maha ja osad juuksurid on oma salongi juba üldse kinni pannud. Vaja on ootust, et kaupadel ja teenustel on nõudlust ning see omakorda kasvatab tootmist ja loob töökohti.

Tarbijate kindlustunnet ja tarbimist tõstaks praegusel ajal kaks asja. Üks on selge muutus majandustsüklis. Majandus peaks paar kvartalit kasvama kas investeeringute või tugeva eelarvelise toetuse või ekspordi najal. Kuigi palgad on kasvanud, siis see üksi ei anna veel tuleviku osas kindlust. Töötlevas tööstuses on jätkuvalt kuni viiendik inimesi alakoormatud. Väga selgelt saavad need inimesed aru, et ettevõtted peavad oma tööd reorganiseerima ja töötajatest loobuma, kui nõudlus ei taastu. Sama on teeninduses, sest turiste on jätkuvalt väga vähe. Reorganiseerimata või nõudluse taastumiseta ei ole nendel ettevõtetel tulevikus elujõudu.

Teine asi, mida kodumajapidamised ootavad, on intressimäära langus ja kinnisvara ostujõu paranemine. Kuigi intressimäärad on veidi langenud, siis pole see veel jõudnud laenumaksetesse ning see langus on marginaalne võrreldes toimunud tõusuga.

Kinnisvaras toimub väga vähe tehinguid ning nõudlus uute laenude järgi on madal. Ka kinnisvaralaenud on oluline viis tarbimist toetada. Lisaks teeb kinnisvara ostmise vähemhuvitavaks kõrge intressimäär ja ka see pole kinnisvara hindades selgelt kajastunud ning on vähendamas ostujõudu ja kindlust tegutseda.