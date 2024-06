Uuring Kui palju maksab Eestis ja mujal Euroopas elektriauto laadimine?

Jutud majanduslangusest, inflatsioonist, tarbijate ebakindlusest ja lisaks sellele ka elektri kallinemisest on aeglustanud elektriautode müüki mitmes Euroopa riigis. Näiteks Rootsis ja Saksamaal on Automotive Newsi andmetel aasta alguses müük vähenenud vastavalt 15 ja 10 protsenti. Samas on Belgias ja Prantsusmaal trend siiski juba kasvu suunas pöördunud.